De Mooiste Rit Ooit

Uitslagen van het tourspel na een curieuze 19de etappe

26 juli In een curieuze negentiende etappe heeft Egan Bernal de macht in de Tour de France gegrepen. De Colombiaan kwam als eerste boven op de gevreesde Col de l’Iseran, de voorlaatste berg van de tweede Alpenrit. De etappe werd 25 kilometer voor de finish stilgelegd omdat noodweer een deel van het resterende parkoers onbegaanbaar had gemaakt. En dat heeft ook z’n invloed op de rit van morgen.