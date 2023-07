De strijd in de Tour de France wordt met de dag intenser: ‘We hadden liever één minuut gepakt dan één seconde’

Column Thijs Zonneveld | Voor Mathieu van der Poel is deze Tour de France een veredeld trainings­kamp

Columnist Thijs Zonneveld ziet dat ‘spelen’ in de Tour de France er voor Mathieu van der Poel door zijn nieuwe wedstrijdinstelling niet meer in zit. ,,Ik begrijp het wel. Hij wil niet over tien jaar terugkijken op zijn carrière met spijt over gemiste kansen.”