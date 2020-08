De Tour is begonnen: het universum maakte er een potje van

Alleen Jack van Gelder was er niet. Verder begon de Tour als een uitzending van Ter Land, Ter Zee en in de Lucht. Het was Blij Dat Ik Glij, live vanuit Zuid-Frankrijk. Op twee wielen over een parcours waar je eigenlijk schaatsen voor nodig had. Er won een vader van vier met buik die deed vermoeden dat hij een Quintana had ingeslikt.