Deze renners zijn zeker van deelname aan 109de Tour de France

Mohoric soleert vanuit grote kopgroep naar tweede dagzege, Teunissen vierde

Matej Mohoric heeft zijn tweede dagsucces in de Tour de France geboekt. De Sloveen van Bahrain-Victorious soleerde in de negentiende etappe vanuit de vroege vlucht naar de overwinning. Hij won eerder ook al de zevende rit. Mike Teunissen (Jumbo-Visma) kwam na ruim 207 kilometer als vierde over de streep in finishplaats Libourne.

16 juli