De Tour win je in bed, zei Joop Zoetemelk. De Tour win je bergop, bewees Chris Froome meermaals. Maar deze Tour win je ook bergaf. Vandaag wacht de eerste afdaalklus in volle finale op weg naar de finish in de Bagnères-de-Bigorre, dertig kilometer voorbij de top van de Horquette d’Ancizan. En in de Alpen wachten nog twee razende afzinken. In rit 17 de laatste negen kilometer van de Col de La Sentinelle naar het centrum van Gap. En een dag later wacht na de klim naar de top van de Galibier nog een afzink van twintig kilometer naar de finish in Valloire.

,,Die afdaling van vandaag is voor het mooie nog net even iets te lang en er zit nog een vlak stuk in. Niemand zal deze afdaling al heel spannend vinden, maar die andere twee zijn een stuk korter’‘, weet Louis-Delahaije, tot eind vorig jaar trainer bij Jumbo Visma. ,,En dan heb je genoeg renners die hun billen knijpen. Maar ook mannen als Vincenzo Nibali die denken: hé, een kans.‘’

Delahaije kan het weten. Hij was het die zeven jaar terug de afdaalclinics bij Jumbo-Visma - toen nog Rabobank - introduceerde, om meer winst te behalen in het afdalen. Toen bittere noodzaak, want Robert Gesink was zijn leiderstrui in Parijs-Nice al eens verloren in een afdaling. En kopman Denis Menchov zag zelfs zijn uitzicht op het Tour-podium eens vertroebelen door een matige afdaling.

Voormalig mountainbiker Oscar Saiz ging met mannen als Gesink, Bauke Mollema en Steven Kruijswijk aan de slag. ,,Eerst werd daar een beetje raar tegen aangekeken. Zeker die jongens die al tien jaar prof waren’’, herinnert Delahaije zich nog. ,,‘Gaat die mafkees ons leren dalen? Zo’n gekke downhiller? Ik ga echt m’n leven niet riskeren’. Die reacties kregen we eerst. Maar dat verstomde al snel, toen bleek dat Saiz alleen maar op veiligheid hamerde. Safety first.‘’

Quote Je kunt veel later remmen dan je denkt en je fiets nog veel vlakker leggen in de bochten. Robert Gesink

Mannen als Gesink, Kruijswijk en Mollema leerden veel van Saiz. ,,Je kunt veel later remmen dan je denkt en je fiets nog veel vlakker leggen in de bochten. Als je maar met je lichaamsgewicht durft te spelen. Niet statisch op je zadel zitten, maar gooien met die fiets’‘, zo vertelde Gesink al eens in deze krant, na twee daallessen.

Zes jaar terug was het een noviteit, anno 2019 besteden meer teams in het peloton aandacht aan het belang van afdalen. Vrouwen als Marianne Vos en Anna van der Breggen keken al de kunst van het dalen af van Saiz. En ook CCC en Groupama-FDJ sturen de renners regelmatig op cursus. Zo was Thibaut Pinot vroeger een angsthaas als de weg naar beneden liep. Tot hij vier jaar terug met Saiz ging samenwerken. ,,De beste daler van de wereld zal ik nooit worden, maar dankzij de adviezen van Oscar zit ik een stuk zelfverzekerder op de fiets’‘, zo vertelt Pinot, de huidige nummer tien van het algemeen klassement, op de website van Saiz.

Twee jaar geleden kwam Saiz nog langs op het trainingskamp van Jumbo-Visma in Limburg. Vorig jaar gingen Kruijswijk en co. nog bij hem langs in het Spaanse Girona. Allemaal investeringen voor bergetappes zoals die van vandaag, waarin de beslissing niet op de top van de berg valt, maar net daarna beneden in het dal.

En wie won er vorig jaar met negentien seconden voorsprong de 19de rit in de Tour, met de afdaling van de Aubisque naar Lauruns? Jumbo-renner Primoz Roglic, die ook bij Saiz op cursus was geweest en er van nature aanleg voor heeft. ,,Primoz is er extreem goed in’‘, weet Delahaije, die tot eind vorig jaar nog met de Sloveense ex-schansspringer samenwerkte. ,,Primoz, Chris Froome, Julian Alaphilippe, Peter Sagan. Allemaal klasse dalers en niet toevallig jongens die hun fiets tot in het optimale beheersen.‘’