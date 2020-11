Dit is de Tour de France van 2021: dubbele beklimming Mont Ventoux

De 108ste Tour de France herbergt onder meer twee individuele tijdritten. Eentje van 27 kilometer (etappe 5) en eentje van 31 kilometer op de voorlaatste dag van de Tour (etappe 20). In het oog springt ook de elfde etappe. Daarin wordt de legendarische Mont Ventoux liefst twee keer beklommen.



De laatste keer dat de Mont Ventoux beklommen werd in de Ronde van Frankrijk was in 2016. Het werd een legendarische beklimming waarbij Chris Froome rennend de berg beklom. De fiets van de geletruidrager was niet meer bruikbaar nadat Richie Porte op een motor was geknald.



Verder kent de Tour van 2021 onder meer zes bergetappes waarvan er drie met een aankomst bergop zijn. De Tour begint met een etappe over 187 kilometer van Brest naar Landerneau. De rit eindigt met een pittig klimmetje. Met 248 kilometer is de zevende etappe, van Vierzon naar Le Creusot, de langste rit in de Tour van 2021. Die etappe is een van de etappes die bergop eindigt.