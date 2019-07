Dit krijgen de renners vandaag voor hun kiezen

Vanuit startplaats Belfort wordt in zuidwestelijke richting koers gezet richting Chalon-sur-Saône, waar de Tour voor het laatst in 1988 finishte. De Fransman Thierry Marie was destijds de ritwinnaar in het stadje aan de rivier de Saône.

De colletjes liggen in het eerste deel van de rit over 230 kilometer, de langste van deze Tour. Na het vele klimwerk van donderdag is het de vraag welke sprinter de benen heeft en het vertrouwen om zijn ploeg de koers te laten controleren. Het is zo'n dag waarop een lange ontsnapping kans van slagen heeft.



Mocht het in de zevende etappe toch tot een massasprint komen: de laatste rechte lijn is 1600 meter, iets naar rechts afbuigend langs de Saône.