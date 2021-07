Dit staat de renners vandaag te wachten in de Tour: alle ogen gericht op Mark Cavendish

Drie keer eerder eindigde een rit in de Tour in Châteauroux in een massasprint. De Italiaan Mario Cipollini won er in 1998 de sprint. Tien jaar later boekte de toen 23-jarige sprinter Mark Cavendish er zijn eerste etappezege in de Tour. Er zouden er nog vele volgen, met afgelopen dinsdag zijn 31e ritzege. Ook in 2011 was Cavendish de snelste in Châteauroux en versloeg hij Alessandro Petacchi en André Greipel. Met zijn sprintzege op zak zijn de ogen nu toch ineens weer op de Brit van Deceuninck - Quick-Step gericht.