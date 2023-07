Drama voor woedende Steff Cras na val door fan: ‘Hoop dat je je heel schuldig voelt’

Naast Mark Cavendish verloor het Tourpeloton nog een renner in de achtste rit. Steff Cras (27) kwam in het slot van de etappe zwaar ten val en moest per ambulance afgevoerd worden. ,,Als een toeschouwer meer dan een meter de weg op stapt en niet beweegt als het peloton arriveert, kun je beter thuisblijven”, schrijft hij op Twitter.

Onderzoek bracht geen breuken aan het licht. Wel liep Cras kneuzingen op aan de elleboog en de heup.

Een drama voor Cras. De renner van TotalEnergies was bezig aan een uitstekende Ronde van Frankrijk - na zeven etappes stond hij dertiende op ruim zes minuten van leider Vingegaard - tot hij gisteren abrupt een einde zag komen aan zijn Tour. Op zes kilometer van de aankomst in Limoges raakte hij verwikkeld in een valpartij en belandde hij in het gras.

Ook onder meer klassementsmannen Simon Yates en Landa - beiden verloren uiteindelijk 47 seconden - waren betrokken. De oorzaak van de val was op de beelden niet duidelijk. Op Instagram deelt hij een foto, waarop de ‘fan’ in kwestie duidelijk te zien is. De toeschouwer wil het best mogelijke plaatje vastleggen van een voorbijrazend peloton en staat daarvoor ruim op de weg. Op Twitter doet Cras zijn verhaal.

,,Als een toeschouwer meer dan een meter de weg op stapt en niet beweegt als het peloton arriveert, kun je beter thuisblijven”, schrijft hij. ,,Je hebt geen respect voor de renners. Ik hoop dat je je echt schuldig voelt! Door jou moet ik de Tour verlaten.”

Het is overigens niet de eerste keer dat Cras een grote ronde moet verlaten na een valpartij. Vorig jaar moest hij al in rit twee de strijd staken in de Vuelta.

