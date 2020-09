Drie keer scheepsrecht voor Hirschi: ‘Had weer twijfels of ik het zou redden’

Na een rit van 218 kilometer (de langste van deze Tour) kwam de 22-jarige Zwitser als eerste over de streep, na een indrukwekkende vlucht. Een fraai succes, nadat hij in deze Tour als een keer tweede én een keer derde werd. ,,Ongelooflijk. Ik was twee keer al heel dichtbij. En eerlijk gezegd geloofde ik er vandaag niet echt in. Ik zat de hele tijd vol met twijfels, maar ik ging vol gas in de laatste 200 meter. Ik kan het niet beschrijven", zo glunderde Hirschi direct na afloop.

Zeker van zijn zaak was hij in de rit van Chauvigny naar Sarran absoluut niet geweest. ,,Ik geloofde telkens niet dat ik het zou redden. De laatste twee keer redde ik het niet. Nu dacht ik pas in de laatste kilometer voor het eerst dat het ging lukken. Het is mijn eerste zege in de Pro Tour. Het kan niet beter, het is als een droom. Ik ben superdankbaar voor alle mensen die mij gesteund hebben in mijn carrière en als mens. Ik had nooit gedacht dat ik op deze leeftijd al een etappe in de Tour kon winnen. Hier van start gaan was al schitterend. Maar winnen is een droom”, herhaalde hij. ,,Het was nu of nooit, het kon niet zo zijn dat ik voor de derde keer genoegen moest met een tweede of derde plek.”