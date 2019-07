Dubbel gevoel bij ploegleider Niermann: ‘Balen voor Dylan, maar superknap van Mike’

,,Dat is enorm balen voor Dylan, we hadden alles ingezet op een zege voor hem. Ik denk wel dat hij oké is voor de ploegentijdrit", zei Niermann.



Daarin verdedigt het team morgen, opnieuw in Brussel, de gele trui van Teunissen. ,,Wonder boven wonder konden we nog omschakelen. Ik zei tegen de jongens: nu moeten jullie de sprint rijden. Dat is gebeurd en dan doet zich iets voor wat we nooit hadden verwacht: Mike klopt Peter Sagan. Maar het blijft dubbel: we wilden dit doen met Dylan en daarom is het ook wel een teleurstelling."