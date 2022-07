Duizenden fans en meevliegende F-16’s: Tourwinnaar Jonas Vingegaard krijgt heldenonthaal in Kopenhagen

Ongeveer een maand na de Grand Départ in Kopenhagen is Vingegaard terug op vertrouwde bodem. Niet met lege handen, maar met een Tourzege op zak. Na een aantal feestdagen in Nederland, waar Jumbo-Visma is gevestigd, is de Deen naar huis gevlogen. De cirkel is rond.

Hij kreeg tijdens de vlucht in een privéjet speciale begeleiding: twee F-16’s van defensie vlogen met hem mee. Dat is een traditie in de Scandinavische landen na bijzondere sportprestaties. De Deense media bestempelden de Tourwinst als de ‘grootste sportprestatie ooit’.

Toen Vingegaard voet op Deense bodem had gezet, barstte het feestgedruis pas echt los. De Tourwinnaar reed nadat hij de pers te woord had gestaan in een cabrio door de stad, zwaaiend naar de duizenden fans die voor hem naast de weg stonden.



De route leidt naar het Tivoli-park, waar zo’n 25.000 landgenoten zich voor de huldiging hebben verzameld. In zijn thuisstad Glyngore vinden morgen festiviteiten plaats. ,,Dit is fantastisch. Ik ben bijna helemaal sprakeloos en weet niet wat ik moet zeggen”, zei Vingegaard.

Hij is de tweede Deen in de geschiedenis die de Tour de France wint. Bjarne Riis deed het in 1996.

