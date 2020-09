Dumoulin had aanval van Pogacar al verwacht: ‘Hij voelt zich blijkbaar goed’

Dumoulin zat samen met Sepp Kuss, George Bennett en Wout van Aert nog in het uitgedunde peloton om Roglic bij te staan. Hoewel de beginfase er snel aan toe ging, werd er daarna relatief voorzichtig gekoerst in het peloton. Op de laatste oplopende kilometers plaatste Pogacar nog een aanval, maar Roglic was attent en pareerde. ,,Pogacar voelt zich blijkbaar goed en ik denk dat hij het beste uit de laatste week wil halen. Maar we hadden het onder controle.” Roglic verdedigt in het klassement een voorsprong van 40 seconden op zijn landgenoot. ,,We staan er nog altijd goed voor en zijn weer een dagje verder. We hebben onze krachten nog nodig de komende dagen. We hebben het geel en hebben een sterke ploeg", aldus Dumoulin, die in het klassement een plaatsje opschoof ten koste van Nairo Quintana en nu negende staat.

Jarige Van Aert

De indrukwekkende Van Aert liet zich in de slotfase weer zien. Op zijn 26ste verjaardag zorgde hij ervoor dat niemand weg kon rijden in de slotkilometers. ,,De start was lastig", blikt hij terug. ,,Het duurde lang voordat er een groep was vertrokken. Op het laatst kwam er nog een aanval van Guillaume Martin die we terug moesten halen. In de slotkilometers wisten we dat we scherp moesten blijven. Dat is gelukt.”



De jarige Belg ontving onderweg enkele felicitaties van zijn collega's. ,,Het is toch wel een speciale dag. Ik hecht persoonlijk niet zoveel waarde aan mijn verjaardag, maar het is toch leuk dat collega's aan mij denken. Ik moet alleen nog een kok vinden die een taartje voor mij maakt. Na zo'n zware rit heb ik wel een lekker dessert verdiend.”



,,Ik denk dat het de laatste keer was dat ik mijn verjaardag tijdens de Tour vier. Normaal rijd ik nu crossen in Las Vegas.”