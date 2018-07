Dumoulin: Helaas heb ik geen verschil kunnen maken

Tom Dumoulin kwam de zware kasseienrit in de Tour de France vandaag overtuigend door. De Nederlandse kopman van Sunweb kwam gelijktijdig met viervoudig Tourwinnaar Chris Froome over de finish (als negentiende) en ging in tegenstelling tot veel andere renners niet onderuit. Toch was de Limburger niet echt tevreden.

,,De eerste 50 km was het echt gekkenwerk, daarna werd iedereen moe en ik niet. Mijn ploegmaten hebben echt perfect werk geleverd, vooral Sören Kragh Andersen in de finale. Helaas heb ik geen verschil kunnen maken'', aldus Dumoulin. ,,Ik zat een keer achter een valpartij, in het begin van de stroken, en toen heb ik een inspanning moeten doen om terug te komen.''

Dumoulin, die in het klassement nu vijftiende staat, zei verder: ,,Het is niet geworden wat ik had verwacht. Ik had gehoopt op meer verschillen tussen de klassementsrenners. Uiteindelijk is dat niet gebeurd en viel het steeds weer stil. Daarover ben ik wel teleurgesteld, want van alle klassementsrenners was ik de sterkste, of in elk geval een van de sterksten.''

Kruijswijk