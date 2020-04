Dumoulin: ‘Hoogtestage is voorwaarde voor topprestatie in Tour’

Eigenlijk staat zijn hoofd er nog niet naar. De strijd tegen het coronavirus houdt Dumoulin meer bezig. ,,Dat is veel belangrijker." Maar vooruit, nu er een reële datum is waarop de Tour verreden gaat worden zal er een trainingsplan gemaakt moeten worden. ,,Een hoogtestage, dat is het allerbelangrijkste. Als ik in juli niet in de Alpen heb kunnen trainen, ga ik niet meedoen om de eindzege", vertelt Dumoulin, die minder belang hecht aan een eventueel wedstrijdoptreden voorafgaand aan de Tour.



,,Ik kan heel gericht trainen. Een voorbereidingskoers zou mooi zijn, maar niet per se nodig. Zonder hoogtestage kan ik nog wel voor de ploeg een goede Tour rijden. Maar het is uitgesloten dat je je drie weken lang meet met de beste klassementsrenners die uit de bergen van bijvoorbeeld Andorra of Colombia komen."