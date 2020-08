Dumoulin: ‘Tour is meer dan alleen strijd Jumbo-Visma tegen Ineos’

Tom Dumoulin en Primoz Roglic, de kopmannen van Jumbo-Visma, zijn klaar voor de Tour de France die zaterdag begint. Roglic is hersteld na zijn val in de Dauphiné. Dumoulin voelt zich beter en beter worden.

Door Daniël Dwarswaard



Het echt zomerse Tour-gevoel zullen we moeten missen, weet Tom Dumoulin. ,,Het wordt Nederlandse fans vanwege het coronavirus afgeraden om naar de start in Nice te komen. Dat is echt heel erg jammer. Maar het is wat het is. Wij zijn vooral blij dat we meer kunnen koersen. De wedstrijd zélf zal er niet anders door zijn.’’

Jumbo-Visma gaat met Dumoulin en Primoz Roglic voor niets minder dan de Tourwinst. De komende drie weken wordt een grote clash met de grote concurrent Ineos met kopman Egan Bernal verwacht. ,,Maar de Tour is meer dan Jumbo tegen Ineos’’, zegt Dumoulin. ,,Er zijn wel twintig renners die kunnen winnen of voor het podium kunnen gaan. Primoz en ik zullen allebei voor het klassement gaan en dan moeten we kijken hoe het er in de laatste week van de Tour voorstaat.’’ Dumoulin voelt zich goed. ,,In ben blij met de manier waarop ik in de Dauphiné heb gereden. Dat had ik echt nodig om beter te worden.’’

Quote Ik doe een beroep op de fans om altijd een mondkapje te dragen Tom Dumoulin

Uiteraard is het coronavirus een enorm thema. ,,In de Tour de l’Ain en de Dauphiné was ik heel tevreden hoe het ging in de hotels en bij start en finish. Daar heb ik me geen moment onveilig gevoeld. Langs de weg stonden wel te veel mensen te juichen en schreeuwen, zonder mondkapje. Normaal zijn al die aanmoedigingen geweldig, maar we moeten gewoon oppassen. Dat moet in deze Tour wel anders. Ik doe een beroep op de fans om altijd een mondkapje te dragen.’’

Wat nu als er in de Tour te veel besmettingen zijn en de koers niet verder kan? Dumoulin: ,,We hebben ons voorbereid op een wedstrijd van drie weken. Na bijvoorbeeld tien dagen kun je eigenlijk geen winnaar aanwijzen. Daar gaan we onze strategie ook niet op aanpassen. We zitten in onze eigen bubbel en doen er alles aan om het goed te laten verlopen.’’

Roglic favoriet

Primoz Roglic is de grote Tour-favoriet. Zijn voorbereiding werd verstoord door een val in de Dauphiné. Hij stapte op de slotdag uit koers, nota bene als leider van het klassement. ,,Ik ben hier nu en voel me goed. Net als mijn teamgenoten. Dat is goed nieuws. Ik ben er klaar voor. Helaas hoort vallen bij onze sport. Maar ik ben inmiddels goed hersteld. Hoe hij naar de concurrentie kijkt? Dat heeft eigenlijk weinig zin om daar over te praten. Het enige team dat we kunnen managen is ons eigen team. Dat gaan we zo goed mogelijk doen.’’

