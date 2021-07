Dylan Teuns draagt zege op aan overleden opa: ‘Het was emotioneel voor me’

Hij noemde het een tactisch ingewikkelde rit. ,,Het was nerveus in het begin, er was veel stress. Het was lastig om in een groep vooruit mee te zitten”, vertelde Teuns, die op een gegeven moment ploeggenoot Wout Poels alleen voorop wist.

,,Wout ging voor de bergtrui. Dat was goed voor mij, want zo hoefde ik me niet te forceren. Daarna zaten we samen in de kopgroep en ben ik achter Michael Woods in de aanval gegaan. Ik hoorde dat Pogacar achter me aanzat, maar wist dat ik met een minuut voorsprong op de top van de laatste col genoeg voorsprong had om voorop te blijven.”



Vermoedelijk was Teuns niet goed geïnformeerd, want bovenop de Colombière was de marge amper 15 seconden. Maar de Belg daalde sterk richting finish en zag zijn overwinning niet in gevaar komen. Zo kon hij, twee jaar nadat hij na zijn eerste ritzege in de Tour zijn vrouw ten huwelijk had gevraagd, nu zijn opa eren.