Education First met drie Colombianen naar Tour

,,We komen met een sterk team met zowel ambities voor het algemeen klassement als met renners die in de aanval kunnen gaan in etappes", laat de ploeg weten. ,,We hebben een goede balans tussen ervaring en opportunisme en we zijn er klaar voor.”



Met Martínez heeft EF de winnaar van het Critérium du Dauphiné in de Tourploeg. ,,We hebben een ploeg van een heel hoog niveau en ik ben blij dat ik hier deel van uitmaak", zegt de 24-jarige klimmer.