Een Colombiaanse winnaar, wen er maar aan

Video Jum­bo-Vis­ma steekt Ineos naar de kroon

10:09 Met vier ritzeges, twee dagen in het geel en Steven Kruijswijk op het eindpodium is het de succesvolste Tour ooit voor Jumbo-Visma. En het is nog niet genoeg. ,,Volgend jaar willen we met Ineos de strijd aangaan om het geel.’'