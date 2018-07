Eerste test voor klassementsrenners: Dumoulin in het geel?

In de ploegentijdrit (over ruim 35 kilometer) zullen de renners die voor het klassement gaan zich niet kunnen verstoppen, maar moeten zij met hun ploeggenoten juist winst proberen te pakken of de schade zien te beperken. Drie jaar geleden stond de discipline voor het laatst op het programma in de Tour. Toen won BMC, de ploeg van Richie Porte die in de eerste etappe door een val al achterop is geraakt.