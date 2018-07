Einde Tour voor Kittel en Cavendish door overschrijden tijdslimiet

De Jongh ziet Mollema nog niet opgeven: 'Hij is een knokker'

18:58 Bauke Mollema hoopte dat het tijdens de elfde etappe van de Tour iets beter met zijn gekwetste rug zou gaan. De klimmer uit Groningen had echter nog zo veel last van zijn valpartij van zondag in de kasseienrit dat hij pas als 36ste over de finish kwam in La Rosière, op maar liefst 11.29 van etappewinnaar Geraint Thomas.