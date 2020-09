Emotionele ritwinnaar Bennett: ‘Ik ben echt in shock’

Bennett reed jarenlang in dienst van BORA-hansgrohe en daar draaide het al die jaren in de sprints om maar één man, Peter Sagan. Afgelopen winter maakte Bennett de overstap naar Deceuninck-Quick Step om meer voor eigen kansen te mogen gaan. Met succes, want in de tiende Touretappe schreef hij geschiedenis. ,,Ik wil iedereen bedanken die mij heeft gesteund, waaronder Patrick Lefevere. Hij heeft altijd vertrouwen in mij gehouden.”



De Ier oogt op de fiets zeker, maar was in het interview na de wedstrijd erg onzeker. ,,Ik wist niet of ik gewonnen had. Ik vergat namelijk nog om op de finishstreep een jump te maken en dacht eigenlijk dat het te laat was. Hier droomde ik al die jaren van. Je hoopt dat het ooit gebeurt, en dan lukt het ineens. Ik weet het allemaal niet meer", sluit de emotionele sprinter af.



Bennett won niet alleen de rit, maar neemt ook het groen over van Sagan. Woensdag wacht opnieuw een vlakke sprintetappe.