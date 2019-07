Ervaren De Kort (36) kent moeizaam begin van Tour: ‘We blijven positief vooruit kijken’

Op welke plek Porte nu staat? ,,Geen idee”, reageert De Kort. Het goede antwoord: 20ste op 3.59 ,,We hebben het vandaag over van alles, maar niet over het klassement.” Dus ook niet over zijn 130ste stek op anderhalf uur van leider Julian Alaphilippe. Het past volgens hem wel bij een lastige eerste week die de ploeg achter de rug heeft. Op de eerste dag al ging De Kort hard tegen het asfalt. Met als gevolg enkele afgebroken tanden. ,,Het is altijd al mijn nachtmerrie geweest dat de tanden uit mijn mond vallen.”



De tandarts in Brussel hield hem echter wel in koers. ,,Maar dan zit je ook nog dagen lang met de pijn in je nek en rug.” Als koerskapitein is het aan De Kort de taak om Porte veilig door de Tour te loodsen. ,,De hele dag kijk ik met een schuin oog naar hem.”