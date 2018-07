Etappe 13 biedt kansen voor avonturiers en overgebleven sprinters

Lezerstour: outsider Bram van As sleept tweede dagzege binnen

19 juli Het was Tom Dumoulin vandaag weer niet gegeven. De etappewinst ging ondanks hard werk weer (net) aan zijn neus voorbij. Bram van As uit Druten daarentegen heeft in de Gelderlander Lezerstour zijn tweede dagzege op rij geboekt, al is het nipt. Het brengt hem niet in de top 100 van het algemeen klassement. Daar gaat nog steeds Tielenaar Johan van Eldik aan kop, op de voet gevolgd door plaatsgenoot Jan Spies.