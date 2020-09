Etappe 14: 'Vieze stad wel, dat Lyon'

Gebroken pols Mollema was onverstoor­baar, maar verlaat de Tour in een helikopter

11 september Bauke Mollema viel vandaag op weg naar de Puy Mary en verliet met drie breuken in zijn onderarm per helikopter de Tour de France. Mollema was de afgelopen weken onverstoorbaar, maar dat wapende hem niet tegen zoveel ongeluk.