Etappe 20: ‘Planche des Belles Filles is echt een kutklim’

Jum­bo-Vis­ma kan eindzege ruiken: ‘Paar dagen doorharken en dan zijn we er’

17 september De gele trui van Primoz Roglic kwam in de laatste bergetappe van de Tour de France absoluut niet in gevaar. Zijn ploegmaten bij Jumbo-Visma weten dat het ultieme doel daarmee binnen handbereik is. ,,Er stond veel op het spel vandaag.”