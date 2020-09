Etappe 20: ‘Planche des Belles Filles is echt een rotklim’

Deze ‘waanzinni­ge klim’ staat het peloton vandaag te wachten

De renners bereiken woensdag in de zeventiende etappe van de Tour de France het hoogste punt in deze ronde. De finishlijn is getrokken op de top van de Col de la Loze, gelegen in het skigebied Méribel. De winnaar van de rit krijgt de Souvenir Henri Desgrange, die jaarlijks wordt gekoppeld aan het 'dak' van de Tour.