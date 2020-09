Even bijkomen van zwaarste Tour in jaren: ‘Het is elke dag écht gas geven’

Daniel Martínez wint dertiende etappe Tour, Marcel de Bruijn troeft Henk Udo af in Wielerspel

11 september Daniel Martínez bleek vrijdag de beste van een grote groep vluchters in de Tour de France. Hij pakte de dagzege. Geletruidrager Primoz Roglic deelde in de dertiende etappe, van Châtel-Guyon naar Puy-Mary, een tik uit aan zijn concurrenten in de eindzege. In het Wielerspel van De Gelderlander wist Marcel de Bruijn uit Oploo Henk Udo uit Wageningen af te troeven.