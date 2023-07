Even dacht Demi Vollering dat ze had gewonnen: 'Laten we het maar gewoon vieren, dacht ik’

Na drie toch vrij tamme dagen barstte in de lange en lastige rit naar Rodez de strijd tussen de klassementsrenners los. Het verschil tussen de twee favorieten voor de eindzege was minimaal. Demi Vollering pakte, mede door bonificatieseconden op de streep, acht seconden op Annemiek van Vleuten.

Weifelend haalde Vollering haar handen van het stuur op de streep in Rodez. Half vragend, half juichend. In dubio of ze gewonnen had na haar sprint op de omhooglopende strook. ,,Ik wist het niet en dacht even dat ik ’m had. Laten we het maar gewoon vieren, dacht ik. Dan hebben we de foto. Maar helaas.”

Tijdens het uitrijden gaf de kopvrouw van SD Worx toe nog te balen. ,,Ik ben best teleurgesteld. In de Tour wil je winnen en ik was er nu dichtbij.” Ze was de meest explosieve van de uitgedunde groep in het peloton en passeerde net voor de streep nog Anouska Koster, maar wist niet dat een minuut eerder Kastelijn al over de finish was gekomen.

Wel liep Vollering uit op Van Vleuten, door het verschil van twee tellen op de streep en de zes bonificatieseconden. ,,Ik had op meer gehoopt”, zei ze. Onderweg had haar ploeggenote en geletruidrager Lotte Kopecky druk gezet met meerdere aanvallen, maar ook Van Vleuten liet zich gelden. ,,Je kunt maar beter zelf aanvallen dan je laten verrassen door de ander”, zei van Vleuten, die kon leven met het tijdverlies. ,,We hebben elkaar lekker getest.’’

