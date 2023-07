Fabio Jakobsen twijfelt of hij 'Tourwaardig’ is: ‘Daar ben ik op dit moment niet goed genoeg voor’

Als Fabio Jakobsen volledig gekookt bij de teambus aankomt, heeft hij nog net een beetje energie om met een jonge fan op de foto te gaan. Dan levert hij zijn fiets in en ploft neer op het trappetje in de bus. Samen met zijn ploeggenoten Michael Mørkøv, Dries Devenyns en Caleb Ewan met twee ploegmaten is hij ruim 34 minuten na ritwinnaar Pello Bilbao binnen gekomen.



,,Op de tweede klim ontplofte ik volledig en dan rijd je er de hele dag achteraan. Een klotendag’’, zegt Jakobsen die op dag vier van de Tour zwaar ten val kwam. ,,Ik hoopte op een goede dag, maar je weet dat dit ook kan gebeuren. Er komt nog zoveel aan en als je over je limiet gaat, dan parkeer je vijf minuten later. Zeker met deze hitte moet je dan goed eten en drinken. Een beetje op gevoel rijden. Ik rijd zo hard als ik kan. Ik wist wel dat de koers ging ontploffen, maar dat hoeft niet in mijn nadeel te zijn als ik in een grote groep terecht kan komen. Maar daar ben ik op dit moment niet goed genoeg voor. Ik had geluk dat Ewan ook een mindere dag had. Dat we nog samen naar de streep kunnen.’’