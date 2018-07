Froome vol vertrouwen ondanks val: De benen zijn goed

Tegenslag kende Froome vaker, nog voordat de Ronde van Italië dit voorjaar begon ging hij in startplaats Jeruzalem onderuit en verloor hij vervolgens in de openingstijdrit 37 seconden op Tom Dumoulin. Froome won de Giro wel. In de Tour ging het ook wel eens mis. ,,Het is bijna gebruikelijk dat het er in de eerste etappe van de Tour stressvol en nerveus aan toe gaat. Het is ook niet de eerste keer dat ik tijd verlies. In 2012 verloor ik meer dan een minuut. De race is nog lang, ik kijk uit naar de bergen.''