Frustratie overheerst bij Slagter na lange vlucht

Het probleem was voor de renner van Dimension Data het lange vlakke stuk richting slotklim in Mende. ,,Ik reed volle bak mee met Izagirre en Stuyven, maar merkte wel dat ik op die vlakke winderige wegen iets minder was dan zij. Izagirre snapte dat niet zo goed en die zei: 'dan rijd ik ook wat minder mee'. Jammer.''

Frustererend noemde Slagter de afloop: ,,Zo vaak krijg je niet zo'n kans, of kom je in zo'n positie. Ik zou het graag nog eens overdoen. Maar het was op dat stuk te vlak voor mij. Jammer, want die finish lag me.''