Geletruidrager Jonas Vingegaard na val: ‘Het was een slechte dag, maar kan gebeuren’

Uitslagen en klassemen­ten Tour de France 2022 | Jonas Vingegaard met gele trui laatste rustdag in

Jonas Vingegaard blijft ook na de vijftiende etappe de leider in het algemeen klassement in de Tour de France. De Deen van Jumbo-Visma gaat de derde en laatste rustdag in met een voorsprong van 2 minuten en 22 seconden op naaste belager Tadej Pogacar. Geraint Thomas en Romain Bardet zitten in het algemeen klassement kort achter de Sloveense tweevoudig winnaar én titelverdediger. Bekijk hieronder alle uitslagen, klassementen, deelnemers én het rittenschema.

18:45