Geneutraliseerde etappes: van stakingen tot overlijden Casartelli

Door extreme weersomstandigheden in de afdaling van de col de l’Iseran werd beslist de etappe in het heetst van de strijd af te gelasten. Het is de eerste keer ooit dat een etappe in de Tour de France stopgezet wordt door de weersomstandigheden. Nog een primeur. Het is ook de eerste keer in de Tour dat de afgelasting tijdens de etappe zelf plaatsvindt.