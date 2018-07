Geschrokken Gilbert moet Tour staken na horrorcrash

Eerder vandaag liet hij nog weten flink geschrokken te zijn. ,,Het is verschrikkelijk. Ik heb heel veel geluk gehad", zei Gilbert nadat hij de beelden van zijn ernstige smak had teruggezien.



Gilbert lag alleen op kop bij de een-na-laatste afdaling van de zestiende etappe, dinsdag. Hij maakte een stuurfout, kon niet meer herstellen en vloog met zijn fiets uit de bocht waardoor hij over een muurtje heen de diepte in viel. ,,Ik had schrik, het was redelijk diep en er lagen veel stenen. Ik landde keihard op mijn rug en dacht dat ik alles had gebroken. Ik durfde me niet meer te bewegen", beschreef Gilbert zijn val.