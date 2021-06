Gesink na 'waardeloze dag’: ‘Ik zag al die jongens liggen en dacht: o, nee’

,,Een waardeloze dag", zei Robert Gesink na afloop. ,,Vooraf was ik blij met de terugkeer van het publiek, maar na dat moment zou ik een ander antwoord geven. Tony en ik offerden onze goede benen op om de kopmannen van voren te houden, maar toen zag ik ineens een toeschouwer een stap op de weg zetten met een bord. Hij of zij heeft er flink wat aandacht voor gekregen", zegt Gesink met enig cynisme.

Roglic keerde uiteindelijk weer terug in het peloton en finishte de etappe zelfs nog als derde. ,,Samen met Jonas Vingegaard zag ik hem terugkeren, want zij waren van fiets gewisseld. Het eerste dat Roglic tegen mij zei was dat hij zich wel eens beter had gevoeld. Op dat moment kon ik de grap niet echt waarderen. Gelukkig valt het mee. Het is nu wachten op de andere jongens, want die zijn er ook zwaar aan toe.”