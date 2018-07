Gesink wil vaker in de aanval: 'Mijn niveau is echt goed'

Gesink maakte deel uit van een omvangrijke kopgroep, die al vroeg in de eerste bergrit van deze Tour op avontuur ging. ,,Het was de afspraak dat ik mee zou gaan", zei hij aan de finish voor de camera van de NOS. ,,Maar misschien liggen de komende twee etappes mij wel beter."



,,Voor mij is beter als de renners wat vermoeider raken", vervolgde Gesink. ,,Nu is iedereen fris en springt Alaphilippe nog alle kanten op. Hij is een explosief mannetje. Ik moet het meer van het slopen hebben. Maar ik was goed en scherp. Mijn niveau is echt wel goed."



Gesink wil snel weer in de aanval tijdens een bergrit. ,,Daarom heb ik mezelf gespaard. Aan de voet van de laatste klim zag ik dat het niet meer werkte in mijn groepje. Toen heb ik het rustig gedaan."