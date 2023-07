Gevallen Fabio Jakobsen weigert op te geven in Tour de France: 'Ik wil helemaal niet naar huis’

Fabio Jakobsen niet blij met de sprint van Jasper Philipsen: ‘Daar heb ik wel mijn twijfels bij’

Fabio Jakobsen is niet blij met hoe de massasprint in de derde etappe van de Tour de France is verlopen. De Nederlander zag Jasper Philipsen de sprint winnen, maar zet zijn vraagtekens bij de manier waarop dat is gegaan.