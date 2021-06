Gewaagde Tourcoup Van der Poel past in rijtje met spektakelzeges

Door Daan Hakkenberg



Is het een kamikaze-actie, een wanhoopsdaad of een oprisping van genialiteit? Want dat Mathieu van der Poel na zijn eerste aanval op de Mûr-de-Bretagne wordt teruggepakt, staat vast. De aanval blijkt de opmaat van een ingenieus plan dat alleen uitgevoerd kan worden door iemand met de kop en kracht van Van der Poel.



,,Bij de eerste doorkomst op de Mûr-de-Bretagne heb ik aangevallen om de bonificatieseconden te pakken. Ik wist dat het de enige manier was om de gele trui te pakken. En vandaag was mijn laatste kans. Het was opportunistisch. Ik moest ook de etappe winnen. En niet alleen winnen, maar ook een gaatje hebben. Je kan van zo’n scenario dromen, dat het uitkomt is ongelooflijk.’’