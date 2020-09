Glimlach terug bij Poels: ‘Ik zat best in een prima groepje’

,,Gisteren was ik heel slecht, maar vandaag zat ik eigenlijk best in een prima groepje”, sprak de renner van Bahrain-McLaren die in een grote groep finishte. Nog ruim 7 minuten voor de zogenoemde bus waarin de niet-klimmers zich zoals gebruikelijk verzameld hadden.

,,Ik moet nog één dag doorkomen en dan is het de rustdag. Daarna hoop ik stapje voor stapje te verbeteren”, keek Poels alweer hoopvol vooruit. ‘s Morgens was er nog een scan gemaakt van zijn gehavende rib, waarna de ploeg liet weten dat er geen bezwaar was om door te fietsen. ,,Of dat verantwoord is? Anders stond ik hier niet.”