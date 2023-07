Grand Colombier in de Tour de France is op Quatorze Juillet gekkenhuis én gekkenwerk

Naar boven deed Van Baarle er ongeveer 50 minuten over, bergaf duurde de 17 kilometer ook nog 32 minuten ziet Van Baarle op zijn fietscomputer. Met de duizenden toeschouwers was er geen doorkomen aan en zelfs gevaarlijk. ,,Dat was niet leuk. Het is natuurlijk nationale feestdag en de mensen hebben toch een bakkie op. Dan zien ze het allemaal niet meer zo goed en houden er niet echt rekening mee dat wij nog naar de bussen moeten. Dat zou iets beter georganiseerd moeten worden’’, zegt Van Baarle. ,,Mensen kijken de andere kant op. Er komen fietsers omhoog, er gaan fietsers naar beneden en er lopen mensen op straat. Het is niet relaxed. Wij moeten morgen weer aan de bak.’’

Fluitje in de mond

Nagenoeg het complete peloton moest via dezelfde weg terug naar beneden. Renners hebben alleen een jack aan een fluitje in de mond om te waarschuwen dat ze eraan komen. Wout van Aert kreeg uiteindelijk hulp van een agent op een motor. ,,Op een gegeven moment kwam er een ‘zwaantje’ om ons uit de nood te helpen", doelt hij op een motoragent. ,,Toen was het iets veiliger. Er staan een paar duizend mensen op de berg en je moet naar beneden, dat is niet al te veilig. Daar zou nog weleens iets aan gedaan kunnen worden. Als het vol hekken staat, is het iets veiliger om naar beneden te rijden, maar dan zal het nog moeilijk zijn.’’



Van Baarle heeft wel de afgelopen Tour wel meer politie-inzet gezien dan vandaag het geval was. ,,We hebben wel wat aankomsten bergop gehad waar veel meer politie is. Die houden dan de mensen in ieder geval aan een kant van de weg, zodat wij aan de linkerkant naar beneden kunnen. Dat is op zich wel te doen, maar vandaag heb ik weinig politie gezien. Als de mensen zich normaal gedragen, dat zou het meest ideaal zijn. Maar ja, een nationale feestdag. Met koningsdag is het ook chaos in Amsterdam.’’