Het peloton luistert naar de ‘bazen’ van Jumbo-Visma

Door Daniël Dwarswaard



In de stromende regen of onder een stralende zon. Jumbo-Visma rijdt vooraan het peloton. Om de koers plat te leggen of juist het tempo op te schroeven. Een smetje op het eerste Tourweekend is de val van Tom Dumoulin die met een sisser afloopt. Even is het team de controle in de etappe van gisteren kwijt, maar de kopmannen Dumoulin en Primoz Roglic slagen in hun missie: ze komen veilig en zonder tijdverlies het openingsweekend door.