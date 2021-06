Hevig bloedende Steven Kruijswijk is ‘okay’ en zegt ‘sorry’

Dit staat de renners vandaag te wachten in de Tour

8:53 Woensdag is het de beurt aan de klassementsmannen om zich te tonen in de individuele tijdrit, maar vandaag zijn de sprinters weer aan de beurt. Het peloton wacht in de vierde etappe van de Tour de France een 150,4 kilometer lange etappe van Redon naar Fougères. In 2015 boekte Mark Cavendish hier nog een mooie overwinning.