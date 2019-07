Huilende Bernal in geel na bizarre Tour-dag, laatste bergrit óók ingekort

Het was ook de kopman van Jumbo-Visma die de negentiende etappe in vuur en vlam zette. Kruijswijk ging in de aanval op zo’n 6 kilometer van de top van de Col de l’Iseran, met 2770 meter het dak van deze Tour. Bernal counterde en reed alleen naar een kopgroep. Hij passeerde vijftig tellen eerder de top van de Col de l’Iseran dan Kruijswijk en Thomas. Alaphilippe moest 2.07 toegeven voordat de koers vroegtijdig werd beëindigd na zware hagelbuien.



De Franse wielerliefhebbers beleefden een soort van ‘zwarte vrijdag’. Alaphilippe verloor niet alleen de gele trui. Thibaut Pinot, vorig week in de Pyreneeën nog de grote favoriet voor de eindzege, moest al vroeg in de etappe afstappen wegens een spierblessure. Hij stond vijfde in het klassement, op slechts drie seconden van Kruijswijk.



Morgen zou de ontknoping volgen van deze Tour, met een 130 kilometer lange Alpenrit naar Val Thorens. Alleen de weergoden gooien een sluier over de climax van deze Ronde van Frankrijk, want de rit is ingekort tot 59 kilometer. Een Tour om de vingers bij af te likken wordt op deze manier toch een beetje overschaduwd.