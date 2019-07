IJzersterke Kruijswijk nu in top-3: ‘Het wordt nog een spannende Tour’

Door een uitstekende tijdrit te rijden klom Steven Kruijswijk (hij sloot in Pau af als zesde) vanmiddag naar de derde plek in het algemeen klassement. Hij was dik tevreden met zijn rit en kijkt likkebaardend vooruit naar de laatste week.

Gele trui-drager Julian Alaphilippe won verrassend, voor Geraint Thomas, Thomas de Gendt, Rigoberto Uran en Richie Porte. ,,Ik had best een goed gevoel”, sprak nummer zes Kruijswijk na afloop op zijn beurt tegenover de NOS. ,,Ik wist vooraf dat dat eerste gedeelte mijn stuk was, dat laatste vlakke stuk was voor mij lastig. Tot het tweede tussenpunt ging het heel goed, daarna wist ik dat ik wel wat op jongens als De Gendt (toen nog de snelste, red.) zou inleveren. Maar al met al rij ik hier gewoon een goede tijdrit.”

Dat Alaphilippe de tijdrit won, verbaasde Kruijswijk niet. ,,In de Dauphiné reed hij ook al een goede tijdrit. En hij heeft hier de hele week al vleugels. Zeker dit soort werk, met korte klimmetjes, is perfect voor hem. We moeten hem komende week zeker niet afschrijven.”

Door zijn knappe rit wipt de kopman van Jumbo-Visma dus over Egan Bernal heen naar plaats drie in het algemeen klassement. ,,Het is allemaal heel close, dat geeft wel aan dat we allemaal aan elkaar gewaagd zijn. En dat het nog een spannende Tour gaat worden", zo sloot hij af met een voorspelling.



Lees verder onder de foto

Volledig scherm © photo: Cor Vos

Verhoeven ziet Alaphilippe als favoriet

Ploegleider Nico Verhoeven van Jumbo-Visma ziet in geletruidrager Julian Alaphilippe ook een concurrent voor kopman Kruijswijk. ,,Er is met Alaphilippe een favoriet bijgekomen”, zei hij na de ritzege van de Fransman in de tijdrit, voor Geraint Thomas en Kruijswijk (zesde). ,,Daar zullen de mannen van Team Ineos ook van zijn geschrokken. Misschien moeten zij hun strategie nu aanpassen om hem kwijt te spelen. Dat wordt spannend. Morgen met de rit naar de Tourmalet zullen we weten wat de kansen voor Alaphilippe zijn om het geel naar Parijs te dragen.”



De ploeg van Jumbo-Visma moet het in het vervolg van de Tour de France zonder Wout van Aert doen als steunpilaar voor kopman Kruijswijk. ,,We zullen dat anders moeten gaan aanpakken, maar met Wout waren we gestart met een plan en dat zullen we zonder Wout ook doen”, zei de ploegleider over het uitvallen van de Belg. Die kwam in de tijdrit zwaar ten val en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Ploegleider Grischa Niermann vond dat Kruijswijk met de wetenschap van de val van Van Aert een supertijdrit had gereden. ,,We keken televisie op het moment dat Wout viel. Je gaat er immers niet vanuit dat zoiets gebeurt”, zei de ploegleider. ,,Dat is niet goed voor Steven, dacht ik. Steven heeft geen overbodige risico’s genomen in de bochten, maar heeft gelukkig kunnen doen wat hij moest doen.”