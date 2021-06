In de gele trui blijkt Van der Poel opeens een tijdrijder

Door Daan Hakkenberg



Tien minuten is Mathieu van der Poel onderweg als door de finishstraat een tweede golf van verbazing spoelt. Eerst is Tadej Pogacar al ontketend, maar met Van der Poel als tijdrijder is een nog grotere verassing aanstaande. Als een magiër op een tijdritfiets tovert Van der Poel in de 27 kilometer tussen Changé en Laval een nieuw, geel konijn uit zijn hoge hoed. Op de streep houdt Van der Poel acht seconden over. Zijn gele Tourdroom houdt nog wat langer aan. ,,Ik heb mezelf verbaasd vandaag. Ik had één van de beste dagen op de fiets in mijn hele carrière. Ik ben echt trots op deze prestatie. Het is er één die ik heel lang ga herinneren.’’