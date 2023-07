Jasper Philipsen niet bestraft door jury na ‘staaltje intimideren’ richting Pascal Eenkhoorn

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Eenkhoorn liet zich overigens niet imponeren door de Belg die al vier ritten wist te winnen en het in Bourg-en-Bresse opnieuw op een sprint aan wilde laten komen. Amper een paar kilometer later maakte hij alsnog de aansluiting bij de koplopers. Met redelijk succes: hij werd tweede in de daguitslag achter Kasper Asgreen en deed het twee posities beter dan Philipsen.



,,Ik werd toen ik de eerste keer aanviel een beetje lastiggevallen door Philipsen. Als wij willen koersen mogen wij koersen. Het laat zien dat wij hier zijn om te koersen. Caleb Ewan is weg, dan moet je het op zo’n manier proberen", aldus Eenkhoorn. ,,Dan ben ik die brutale Nederlander. Ik ken Jasper ook wel goed. Ik pakte hem daarna beet en zei ‘dit slaat nergens op, dat gaan we niet weer doen’. Volgens mij was hij een beetje geïrriteerd, kan gebeuren.”



