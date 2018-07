'Joh, dat ik hier ooit top 10 heb gereden!'

Poels: vijf grote rondes met Sky, vijf zeges

28 juli Met nog enig voorbehoud - Geraint Thomas moest nog gaan fietsen - constateerde Wout Poels zaterdag na zijn optreden in de individuele tijdrit in de Tour de France dat ook zijn vijfde deelname met Sky aan een grote ronde een succes is geworden. ,,Best goed, we hebben ze alle vijf gewonnen'', keek hij vooruit op de eindzege van de man uit Wales.