Jonas Vingegaard deelt in koninginnenrit Tour de France genadeklap uit aan Tadej Pogacar, ritwinst Felix Gall

Kon de Tour nog spannend worden na de ongelooflijke tijdrit van Jonas Vingegaard op dinsdag? De hoop was er wel, maar nog voor het steilste gedeelte op de slotklim Col de la Loze was de Tour al beslist. De Sloveen moest eraf toen de groep der favorieten nog uit zo’n tien man bestond, een ongewoon beeld in deze Tour die lange tijd leek uit te draaien op een secondenspel. Maar in amper 48 uur tijd werd er met minuten gestrooid.



Voor Pogacar begon de etappe al met een tegenslag. Na iets meer dan vijftien kilometer kwam de UAE-kopman bergop namelijk ten val. Met bloed aan zijn knie vervolgde hij zijn weg, maar in de wetenschap dat hij de koninginnenrit met twee beklimmingen van eerste categorie, een klim van derde categorie en als uitsmijter een klim van buitencategorie, niet fris kon aanvangen, was al een teken aan de wand.

Col de la Loze

Met nog dertien kilometer te gaan moest Pogacar de rol lossen. Jumbo-Visma voerde op dat moment nog niet het tempo extreem op en had met Tiesj Benoot en Wilco Kelderman zelfs twee man in een grote kopgroep meegestuurd. Benoot wachtte Vingegaard op, deed een geweldige kopbeurt en zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat Adam Yates er als laatste klassementsman af moest. Alleen ging Vingegaard verder. Voor Pogacar was de race toen al gereden: hij reed al op minuten achterstand.

Vingegaard hoopte nog even voor de tweede dag op rij de winst te pakken, maar mede door oponthoud in de laatste kilometers van de 28,1 kilometer lange slotklim door een motor en juryauto die stilstonden in een bocht, kon Vingegaard het gat naar de koplopers niet meer dichtrijden. Voorin was Felix Gall uit een meer dan dertig man tellende groep weggereden en maakte Simon Yates jacht op de Oostenrijker.

Volledig scherm Jonas Vingegaard deed een geweldige zaak. © photo: Cor Vos

Met een voorsprong van twintig tellen op Yates kwam Gall als eerste boven op Col de la Loze, het dak van de Tour. In de strijd om de bolletjestrui deed hij goede zaken en nadert hij Giulio Ciccone tot op zes punten. Maar belangrijker: zijn voorsprong op Yates bedroeg 20 seconden.



In de afdaling gaf hij die voorsprong niet meer uit handen en ook in de steile slotkilometer kwam zijn mooiste overwinning uit zijn carrière niet in gevaar. ,,Dit is ongelooflijk. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit hele jaar is al ongelooflijk. Dat ik het zo goed doe in de Tour de France en de koninginnenrit win, is fantastisch. Ik wil het team bedanken, ze hebben zo veel gegeven”, doelt Gall op onder anderen Ben O’Connor, die een groot deel van de klim voor zijn rekening nam.

Volledig scherm Felix Gall komt als eerste boven. © AFP

Op 1.52 minuten van ritwinnaar Gall finishte Vingegaard als vierde, nog achter Simon Yates en Pello Bilbao. Daarna was het wachten op de verliezer van de dag, Pogacar. In de slotkilometers had de renner van Team UAE Emirates alle moeite om het tempo van ploeggenoten te volgen en kwam hij uiteindelijk binnen op 5.45 minuten van Vingegaard. Daarmee is zijn achterstand in het klassement op de Deen al meer dan zeven minuten en is de Tour beslist.



Donderdag en vrijdag staan er twee vlakke ritten op het programma. Zaterdag moet er nog geklommen worden naar Le Markstein, waarna op zondag de slotrit door Parijs wacht.

Liveblog bekijk belangrijke updates Pogacar op bijna acht minuten binnen Hij verliest dus bijna zes minuten op Jonas Vingegaard. Pogacar bijna binnen Hij kan het wiel van ploeggenoten niet meer volgen. Hij is helemaal leeg. Vingegaard heeft het zwaar En moet Bilbao in de laatste meters nog laten gaan, maar hij pakt wel heel veel winst op Pogacar en deelt de Sloveen de genadeklap uit. Op bijna twee minuten strandt Vingegaard op de vierde plek. Felix Gall wint de koninginnenrit! De Oostenrijker geeft zijn voorsprong niet uit handen en wint de zeventiende rit in de Tour de France. Prachtige prestatie van Gall, die Yates voor weet te blijven. Laatste kilometer! Gall gaat hier winnen. Nog 2,5 kilometer Gall op een tussenstukje. Yates volgt op 16 tellen. Vingegaard op 1.28 minuut. Gevaarlijke afdaling Hopelijk blijft iedereen overeind in de afdaling van de Col de la Loze. Yates volgt op 17 seconden van de Oostenrijker. De laatste kilometer loopt nog vies omhoog. Pogacar op flinke achterstand Hij heeft al 4 minuten achterstand op Vingegaard. Gall als eerste boven Op 20 seconden volgt Yates, Vingegaard haalt Bilbao en Gaudu bij en volgt op 1.20 minuut. Nog 7 kilometer Gall heeft 23 seconden op Simon Yates. Vingegaard heeft 1.38 minuut achterstand. Pech voor de Deen: de top is in zicht. Gall gaat zo een zaakje doen in het bergklassement en komt door de dubbele punten op Col de la Loze op 6 punten van Ciccone. Nog 8 kilometer Kelderman laat Vingegaard gaan. De Deen stormt alleen naar boven. Door het oponthoud zit etappewinst er naar alle waarschijnlijkheid niet meer in. Voorin heeft Gall 18 tellen op Yates. Chaos! Vingegaard wordt gehinderd Motoren en de juryauto staan stil in een bocht. Vingegaard wordt gehinderd en moet om de auto heen. Ongelooflijk.In een bocht lukt het ze niet om weg te rijden. We krijgen nog minder dan de zege van Wout Poels te zien, maar wéér spelen motoren een dubieuze rol in een Touretappe. Yates laat Majka achter En gaat alleen op jacht naar Gall. Nog 2,4 kilometer klimmen. De weg loopt met 20 procent omhoog. Nog 9 kilometer Vingegaard sluit aan bij Kelderman. Kan de Nederlander nog iets betekenen voor de Deen? Nog 10 kilometer Simon Yates en Majka gaan samen verder, op jacht naar Gall. Het gat: 23 seconden. Vingegaard is op komst: 2.19 minuten. Pogacar volgt op 4.17 minuten. Vingegaard alleen verder Benoot heeft zijn werk gedaan (en hoe!) en laat het nu aan Vingegaard. De Deen vliegt naar boven. 2.37 minuten is zijn achterstand op Gall. Pogacar volgt op 1.30 minuut van Vingegaard. © BELGA Nog 11 kilometer Ondertussen voorin: Gall heeft nog maar 15 seconden op Harper, Yates en Majka.



Yates moet er ook af bij Vingegaard! Opvallend: Kuss er ook af Alleen Vingegaard en Yates kunnen het tempo van Benoot volgen. Nog 11 kilometer Kelderman laat zich ook terugzakken en laat Bilbao en Gaudu gaan. Zij rijden op 40 seconden van Gall. Benoot wacht op Vingegaard De Belg trekt zich nog even op gang om Vingegaard te helpen. Ondertussen rijdt Pogacar op 40 seconden!

Volledig scherm Tadej Pogacar in de problemen. © AP

