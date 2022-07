Jumbo-Visma rekent zich ondanks machtsvertoon nog niet rijk: ‘Eerder een ruime voorsprong gehad’

Door Daniël Dwarswaard



Twee keer probeerde Tadej Pogacar het op Alpe d’Huez. Even zo vaak keek hij in het jongensachtige gezicht van Jonas Vingegaard als hij zijn hoofd draaide. Het is duidelijk en logisch dat Pogacar de strijd nog niet heeft opgegeven. Maar wat óók duidelijk werd op de top van één van de bekendste bergen van de Tour: Jumbo-Visma is sterk, heel sterk. Het was een staaltje machtsvertoon op de 21 bochten van de Alpe. Dát Jumbo hier met een sterrenploeg rijdt, is deze Tour al vaker duidelijk geworden. Dat ze met vijf renners bij de groep van twaalf favorieten reden, is ronduit indrukwekkend.